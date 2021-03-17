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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210317/833255698.html
Золото немного дешевеет в ожидании итогов заседания ФРС США
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Стоимость золота слабо опускается в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 17.03.2021
биржи, фрс сша, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо опускается в среду вечером, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,14%, или на 2,35 доллара, до 1728,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,25%, до 26,062 доллара за унцию.
Инвесторы предпочитают воздерживаться от активной торговли в преддверии оглашения итогов заседания ФРС. Позднее в среду регулятор сообщит решение по ставке и программе выкупа активов, а также опубликует свои макроэкономические прогнозы. Инвесторы также ожидают конференции главы Федрезерва Джерома Пауэлла.
Стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что Джером Пауэлл на пресс-конференции даст комментарии, в которых подчеркнет приверженность регулятора к поддержке рынка и "предотвращению чрезмерной активности на рынке облигаций".