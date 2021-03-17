МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду попал под санкционное давление и ощутимо падает к основным резервным валютам после заявлений американского президента Джо Байдена и министерства торговли США.

Ослабление "развивающихся" валют против доллара, а также коррекционное падение рынка нефти поддерживают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.14 мск рос на 1,02 рубля, до 73,87 рубля, курс евро — на 1,2 рубля до 87,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Нефть дешевеет более чем на 1% на данных о запасах в США

РУБЛЬ ПОТЕРЯЛ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в среду после осторожной коррекции вниз резко провалилась днем на фоне заявлений Байдена.

Основным фактором давления стали слова Байдена, который заявил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Негативный фон дополнило решение министерства торговли США о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

По оценкам экспертов, новые сигналы из США повысили градус санкционной риторики и риски введения новых ограничительных мер против России, что негативно для рубля.

Ослабление "развивающихся" валют на форексе против доллара, а также снижение рынка нефти добавляет давления на курс рубля.

Стоимость барреля сорта Brent сейчас теряет 1,3% до 57,5 доллара за баррель на фоне данных минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю — на 2,4 миллиона баррелей до 500,8 миллиона баррелей.

Основное внимание участников торгов в среду на мировых рынках направлено на итоги мартовского двухдневного заседания Федрезерва. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов. При этом в центре внимания рынков будут прогнозы ФРС по базовой ставке.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 1,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

ПРОГНОЗЫ

Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер" отмечает, что слова Байдена — одно из его первых конкретизированных высказываний в адрес главы российского государства.

"Таким образом, торговля в рубле вновь возвращается в режим реагирования на высказывания политических фигур, что носит предсказуемо хаотичный характер. Слабость рубля является логичным отражением текущей внешней конъюнктуры, а очередные заявления из США лишь усиливают глобальную тенденцию. Впрочем, на рынке уже многие высказывают мнение о том, что объём и содержание рестрикций стали столь обширные, что просчитывать их влияние на курс становится бесполезным занятием", — резюмирует Кочетков.

Российская валюта резко дешевеет к доллару и евро после заявлений со стороны США, в том числе о расширении экспортных ограничений в отношении России, вступающих в силу завтра, 18 марта, считает Артем Тузов из ИК "Универ капитал".

В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в диапазоне 74-75 рублей, евро в коридоре 88-89 рублей, оценил он.