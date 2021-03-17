МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо упал по основным биржевым индексам из-за роста санкционных рисков после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине и решений министерства торговли США по экспортным ограничениям против РФ.

Падение рынка нефти поддерживало давление на стоимость российских активов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 2,28%, до 3507,91 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,81%, до 1493,66 пункта. Различие в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,18 рубля до 74,03 рубля. Минфин разработал тактику действий при новых санкциях на госдолг

ДАВЛЕНИЕ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ

Российский фондовый рынок в среду преимущественно корректировался вниз после череды обновлений максимумов основными биржевыми индексами.

Негативный фон приходил от снижающегося рынка нефти. Баррель нефти марки Brent падает на 0,9%, до 67,8 доллара. Негатив исходил от данных минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю — на 2,4 миллиона баррелей до 500,8 миллиона баррелей.

Однако днем на российский рынок пришел главный негатив — санкционный. Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Позже минторг США на своем сайте сообщил, что ведомство намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Отмечается, что новые торговые ограничения вступят в силу 18 марта. Это резко повысило санкционные риски российских активов.

Рубль резко обвалился к доллару и евро, потянув за собой и котировки российских акций.

В глобальном разрезе негатив исходил от роста доходности американских гособлигаций, проблем с вакцинацией в Европе и опасений относительно третьей волны коронавируса, наиболее близки к которой Франция и Германия, добавляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Новатэка" (-4%), ТМК (-3%), Сбербанка (-3,8%), "Сургутнефтегаза" (-3,6%), "Яндекса" (-3,4%), "Роснефти" (-3%). Выросли бумаги "Ленты" (+4,7%), "Магнита" (+2%), "Фосагро" (+1,5%), "Полюса" (+0,3%). Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

ПРОГНОЗЫ

Если санкционный сценарий не пойдет по самому пессимистичному сценарию (например, ограничений на покупку ОФЗ), негативная реакция российского рынка и рубля вполне может быть краткосрочной и будет укладываться в рамки коррекции после достижения новых пиков, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС устремились к первым целям краткосрочной коррекции 3450 и 1470 пунктов. До закрепления ниже указанных отметок падение вполне укладывается в рамки общей технической картины. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3410-3560 пунктов", — оценила она.

В четверг инвесторы будут оценивать итоги заседания Федрезерва США, и настроения могут оказаться смешанными, считает Бахтин.

"Также российский рынок продолжит внимательно следить за санкционной риторикой западного истеблишмента. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг — 3470-3550 пунктов", — оценил он.