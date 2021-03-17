МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы закрылись без единой динамики в среду в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций ощутимо упал из-за санкционных рисков

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,6%, до 6762,67 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 6054,82 пункта, немецкий DAX вырос на 0,27%, до 14596,61 пункта.

Европейские индексы не показали определенной динамики по закрытию в четверг, участники торгов по-прежнему ожидают итогов мартовского заседания ФРС. Эксперты прогнозируют, что Федрезерв сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и оставит без изменений программу выкупа активов. Инвесторы также будут ждать от регулятора публикации новых экономических прогнозов.

"Инвесторы топчутся на месте в преддверии "деликатного" заявления Федеральной резервной системы. Ее предыдущее утверждение о том, что текущий эффект инфляции носит временный характер, необходимо будет повторить, чтобы избежать дальнейшей неопределенности на рынках облигаций, в то время как для акций любой намек на повышение процентных ставок раньше, чем ожидалось, будет тревожным", — отметил глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

DAX при этом поддержали корпоративные новости. Немецкий автопроизводитель BMW опубликовал прогноз, в котором объявил о своем намерении увеличить объемы производства электромобилей, а также о планах достичь рекордного роста поставок в нынешнем году и обеспечить значительный рост прибыли. Акции компании выросли в цене на 6,2%.