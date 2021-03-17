МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду обвалился к недельным минимумам, попав под давление санкционных рисков на фоне заявлений президента США Джо Байдена. США расширяют торговые санкции против России

Ослабление "развивающихся" валют против доллара, а также коррекционное падение рынка нефти поддерживали давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.38 мск рос на 1,13 рубля, до 73,98 рубля, курс евро — на 1,33 рубля, до 88,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, курсы основных резервных валют резко вернулись на максимумы примерно за неделю.

РУБЛЬ ПОД САНЦИОННЫМИ РИСКАМИ

Российская валюта первую половину торгов среды осторожно корректировалась вниз после обновления накануне максимумов с лета прошлого года в районе 72,5 рубля к доллару и 86,5 рубля к евро.

Однако днем валюта РФ резко провалилась на фоне заявлений американского президента Джо Байдена во время интервью СМИ. Основным фактором давления стали слова Байдена, который заявил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Негативный фон дополнило решение министерства торговли США о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Минфин разработал тактику действий при новых санкциях на госдолг

По оценкам экспертов, новые сигналы из США повысили градус санкционной риторики и риски введения новых ограничительных мер против России, что негативно для рубля.

Ослабление "развивающихся" валют на форексе против доллара, а также снижение рынка нефти добавляет давления на курс рубля.

Стоимость барреля сорта Brent сейчас теряет 1,8% до 67,1 доллара за баррель. Трейдеры обращают внимание на данные по запасам нефти в США. Показатель за минувшую неделю вырос на 2,4 миллиона баррелей, до 500,8 миллиона баррелей. При этом отметку в 500 миллионов показатель превысил впервые с начала декабря.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 1,7-1,8%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,95 тысяч за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара на неделе может оставаться в диапазоне 72-75 рублей, оценивает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций".

"Для российского рынка ухудшился геополитический фон на фоне резких высказываний Байдена. При этом инфляционные опасения повышают интерес инвесторов к более рискованным сырьевым валютам. С другой стороны, санкционные риски сдерживают российский рубль от укрепления", — добавляет он.

Пока реакция рынка валюты РФ на санкционные риски выглядит как привлекательная возможность для входа в покупки рублей и продажу валюты на более выгодных уровнях, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Скорее всего, любые новые санкции будут иметь персонализированный характер, как это и было раньше. Запрет на покупку рублевого госдолга, чего рынок сейчас опасается больше всего, пока не входит в наш базовый сценарий", — поясняет он свои оценки.