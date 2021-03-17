МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций ощутимо упал из-за санкционных рисков

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 4,43%, до 7,42 доллара, "Новатэка" — на 5,61%, до 198,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 3,49%, до 85,22 доллара, "Газпрома" — на 4,67%, до 6,13 доллара, а "Газпром нефти" — на 4,02, до 25,05 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,64%, до 30,65 доллара, "Северстали" — на 1,89%, до 19,21 доллара, расписки НЛМК подешевели на 2,03%, до 28,98 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 3,55%, до 0,98 доллара, Сбербанка — на 5,72%, до 15,25 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,27%, до 60,4 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 2,87%, до 9,46 доллара, "Магнита" — увеличилась на 0,4%, до 15,02 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,97%, до 3,62 доллара.