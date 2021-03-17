МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы перешли к росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором было принято ожидаемое решение о сохранении ставки, свидетельствуют данные торгов. ФРС улучшила прогноз по состоянию экономики и безработице США

По состоянию на 22.20 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,54% — до 33002,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,6%, до 13549,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3973,97 пунктов. Индекс S&P 500 при этом вновь обновил исторический рекорд, достигнув отметки в 3983,77 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones рос на 0,1% — до 32859,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снижался на 1,13%, до 13319,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 3941,09 пункта. Сразу после публикации решений ФРС индексы сохраняли разнонаправленную динамику, но вскоре перешли к росту.

ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 27-28 апреля.