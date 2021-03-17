МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль частично отыграл позиции после решений и комментариев ФРС на фоне частичного восстановления нефти, роста евро и развивающихся валют к доллару, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.22 мск рос на 93 копейки, до 73,78 рубля, курс евро — на 1,48 рубля, до 88,23 рубля, следует из данных Московской биржи. До решений финрегулятора США доллар стоил на 40 копеек, евро — на 15 копеек больше. ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

КУРС ДОЛЛАРА

Курс доллара усилил снижение по отношению к евро и перешел к небольшому снижению к иене после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.33 мск курс евро к доллару рос до 1,1963 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,19 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,93 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 91,6 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1909 доллара, доллар дорожал к иене до 109,27 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,09%.

ФРС США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС сохранила объем покупок казначейских облигаций на уровне 80 миллиардов долларов в месяц и объем покупок ипотечных ценных бумаг на уровне 40 миллиардов долларов в месяц.

Прогноз по росту ВВП США на 2021 год улучшен до 6,5% с декабрьского прогноза роста на 4,2%. На 2022 год прогноз роста ВВП улучшен до 3,3% с уровня предыдущего прогноза в 3,2%.

Кроме того, прогноз по безработице на 2021 год улучшен до 4,5% с уровня декабрьского прогноза в 5%, на 2022 год — до 3,9% с 4,2%. Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 2,4% с 1,8%, на 2022 год — до 2% с 1,9%.