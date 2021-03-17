Золото перешло к активному росту после итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота после слабой динамики в течение дня перешла к активному росту на фоне итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,69%, или на 11,85 доллара, до 1743 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,4%, до 26,405 доллара за унцию.
Стоимость золота растет после того, как ФРС США огласила итоги своего мартовского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставил без изменений программу выкупа активов.
Кроме того, ФРС США объявила, что по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех членов регулятора, кто прогнозирует ее повышение в 2022 и 2023 годах.
Следующее заседание запланировано на 27-28 апреля.
https://1prime.ru/Financial_market/20210317/833257062.html