МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота после слабой динамики в течение дня перешла к активному росту на фоне итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль отыграл часть позиций после решений ФРС вслед за нефтью

По состоянию на 21.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,69%, или на 11,85 доллара, до 1743 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,4%, до 26,405 доллара за унцию.

Стоимость золота растет после того, как ФРС США огласила итоги своего мартовского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставил без изменений программу выкупа активов.

Кроме того, ФРС США объявила, что по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех членов регулятора, кто прогнозирует ее повышение в 2022 и 2023 годах.

Следующее заседание запланировано на 27-28 апреля.