МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно растет в начале торгов по основным индексам, восстанавливаясь после ужесточения санкцонной риторики, звучавшей со стороны США в отношении РФ в среду, свидетельствуют данные Московской биржи. Цены на нефть снижаются после данных о росте запасов в США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск четверга рос на 0,9% — до 3539,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,62% — до 1517,86 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,18% — до 67,88 доллара за баррель.