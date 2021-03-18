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https://1prime.ru/Financial_market/20210318/833259813.html
Российский рынок акций значительно растет в начале торгов
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Российский рынок акций значительно растет в начале торгов по основным индексам, восстанавливаясь после ужесточения санкцонной риторики, звучавшей со стороны США в отношении РФ в... ПРАЙМ, 18.03.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно растет в начале торгов по основным индексам, восстанавливаясь после ужесточения санкцонной риторики, звучавшей со стороны США в отношении РФ в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск четверга рос на 0,9% — до 3539,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,62% — до 1517,86 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,18% — до 67,88 доллара за баррель.