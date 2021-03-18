МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций значительно растет в начале торгов

По состоянию на 11.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,24%, до 7,44 доллара, "Новатэка" — на 1,51%, до 201,6 доллара, "Лукойла" — на 0,63%, до 87,41 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,57%, до 6,16 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,2%, до 25 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 1,14%, до 31 доллара, "Северстали" — на 0,78%, до 19,36 доллара, НЛМК — на 1,48%, до 29,41 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,16%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,03%, до 15,41 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,08%, до 61,05 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,16%, до 9,45 доллара, "Магнита" — дорожали на 1,33%, до 15,22 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 2%, до 3,7 доллара.