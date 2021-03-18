МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут в ожидании рынками заседания британского центробанка, при этом немецкий DAX торгуется у рекордно высоких показателей, свидетельствуют данные торгов. Профицит торгового баланса еврозоны в январе упал сильнее прогноза

По состоянию на 13.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,06%, до 6767,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 6069,32 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 14747,25 пункта.

В четверг основное внимание рынков сосредоточено на предстоящем заседании Банка Англии, итоги которого будут объявлены позднее в ходе торгов. Аналитики прогнозируют сохранение учетной ставки регулятором на уровне 0,1%.

Аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya) считает, что Банк Англии позитивно оценивает экономические перспективы. "Должностные лица Банка Англии, безусловно, оптимистично настроены в отношении экономических перспектив, но им может быть трудно выразить свою радость инвесторам, учитывая недавний всплеск доходности облигаций, чтобы не подлить масла в огонь", — сказала она газете Wall Street Journal. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

При этом аналитик добавила, что регулятор в своих комментариях попытается подражать Федеральной резервной системе США, объясняя рост доходности улучшением перспектив восстановления на фоне успешной кампании вакцинации.

Рост немецкого индекса усиливает повышение акций отдельных компаний. В частности, бумаги автоконцерна Volkswagen Group растут в цене четвертый день подряд на сообщениях о том, что компания планирует увеличивать объемы производства электромобилей. В прошлом году компания поставила клиентам 231,6 тысячи таких машин, что более чем втрое превышает показатель 2019 года.