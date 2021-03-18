МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном снижаются в четверг в рамках коррекции и в ожидании новой порции статистики с рынка труда, свидетельствуют данные торгов. Путин ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья

По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05% — до 32922,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 1,3%, до 13018 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,5%, до 3943,6 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможное коррекционное снижение рынков в четверг после того, как днем ранее они выросли на 0,3-0,6%, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки 33000 пунктов. Рынки отыгрывали решения ФРС США, которая сохранила базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах.

На ход торгов четверга может повлиять статистика. Министерство труда США позже в четверг сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю. По прогнозам, показатель сократился до 700 тысяч заявок с 712 тысяч неделей ранее.

"Следует следить за показателями занятости, и все центробанки следят за ними. ФРС и все центробанки решили, что лучше разогреть экономику, чтобы помочь восстановлению и снизить безработицу насколько возможно", — сказал газете Wall Street Journal менеджер по управлению активами Invesco Майкл Мэтьюз (Michael Matthews).

Кроме того, трейдеры продолжают следить ростом доходности гособлигаций США. Так, показатель для десятилетних бумаг растет до 1,738% с 1,641% днем ранее, превысив отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года.