МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|-0,6%
|-0,4%
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|0,5%
|5:30
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|5:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
|5:30
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии по кредитно-денежной политике
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|1,4%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-4,1%
|-2,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-3,4%
|-3%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|310
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|403
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|33,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|537,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|175,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-12,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|17,8 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|8,1 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|6,5 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-1,6 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|102 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (март)
|4,25%
|4,25% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|-0,1%
|-1,1% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (февраль)
|5,8%
|5,7% (прогноз)
|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|НОВАТЭК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин2019) — див-д 2019
|11,82 (1П02020) — див-д 2020
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — День инвестора и аналитика
https://1prime.ru/Financial_market/20210318/833265552.html