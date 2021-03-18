МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг во второй половине дня снижается против доллара на фоне ослабления аппетита к риску на глобальных рынках.

Ослабление "развивающихся" валют против доллара, а также падение рынка нефти и неуверенная динамика фондовых площадок поддерживают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.00 мск рос на 45 копеек, до 74,09 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 88,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ОСЛАБЛЕНИЕ АППЕТИТА К РИСКУ

Российская валюта первую половину торгов четверга провела в разнонаправленных курсовых колебаниях после ощутимого падения накануне на фоне роста санкционных рисков. В среду президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В тот же день минторг США на своем сайте сообщил, что ведомство намерено расширить экспортные ограничения в отношении России.

Инерционное снижение к доллару в четверг сменялось попытками коррекции вверх. Однако локальное ослабление аппетита к риску на глобальных площадках обусловило все-таки падение рубля.

Доллар стал расти днем на форексе и против "развивающихся" валют, и против евро. Вчерашние решения и комментарии ФРС США вначале повысили аппетит к риску, однако уже сегодня инвесторы опять пошли в "защитные" доллары на фоне роста доходности госбумаг США.

Снижение рынка нефти добавляет давления на курс рубля. Стоимость барреля сорта Brent сейчас падает на 2,1%, до 66,6 доллара за баррель, удаляясь вниз от психологически значимого уровня 70 долларов за баррель, который она тестировала недавно.

Укрепление доллара в четверг днем оказывает понижательное давление на цены на нефть, поскольку делает ее дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Кроме того, в целом на рынке сейчас господствуют сомнения в быстром восстановлении спроса на нефть в свете желания властей некоторых стран ввести новые "коронавирусные" ограничения, а также после доклада Международного энергетического агентства (МЭА) накануне, где агентство спрогнозировало, что глобальный спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года не ранее 2023 года.

Между тем, поддержка рублю приходит от заверения финансовых властей РФ о готовности к демпфированию санкционных рисков. В частности, накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ РФ о предоставлении банкам ликвидности на покупку ОФЗ.

Тем не менее, доллар растет к рублю на 0,6%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

ПРОГНОЗЫ

Рубль попытался скорректировать потери предыдущей сессии, вызванные ухудшением геополитической обстановки, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако, если этот фактор усилится или мировые рынки ускорят снижение, российская валюта может пробить ближайшие поддержки, соответствующие уровням 74,22 рубля за доллар и 88,35 рубля за евро", — оценил он.

Санкционная угроза останется ключевой для рубля до следующей недели, однако чрезмерно сгущать краски также не стоит, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". При позитивном внешнем фоне возможна стабилизация курса доллара в диапазоне 73-74 рубля, оценил он.

Рубль смог оправиться от первого эмоционального шока по поводу заявлений президента США, однако внешнеполитические проблемы — это не единственная проблема, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"ФРС не смогла ответить на вопросы по поводу растущих доходностей госбумаг и финансирования рекордного бюджетного дефицита США, и это ослабляет спрос на риск", — добавляет он.