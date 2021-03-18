МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вновь перешел к небольшому снижению на фоне падения нефтяных котировок, следует из данных торгов. Рубль снижается к доллару на ослаблении аппетита к риску

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.08 мск снижается на 0,13%, до 3503,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1491,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 38 копеек, до 74,02 рубля, курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия – 88,23 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,4%, до 66,35 доллара за баррель. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Основные фондовые индексы в первой половине торгов несколько раз предпринимали попытки коррекционно вырасти, во главе с бумагами металлургов и ритейлеров, после падения накануне.

Тогда рынок ощутимо упал по основным биржевым индексам из-за роста санкционных рисков после слов президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине и решений министерства торговли США об экспортных ограничениях против РФ. А падение рынка нефти поддерживало давление на стоимость российских активов.

"Демарш американского президента в интервью ABC может иметь долгосрочные последствия в отношениях США и РФ, а также снимает вопрос о возможности разрядки или перезагрузки отношений в среднесрочной перспективе. Поэтому санкционная тематика остаётся с российским рынком и рублём на длительное время", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Кроме того, заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США не смогло успокоить рынок по поводу растущей доходности американских казначейских обязательств. ФРС, по сути, игнорирует этот факт, а также оставила открытым вопрос финансирования львиной доли бюджетного дефицита в текущем финансовом году, добавляет эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Депозитарные расписки ритейлера "Лента" дешевеют на 3,15%. Ритейлер "Лента" меняет формат работы

"Снижение (цен — ред.) расписок "Ленты" – реакция рынка на информацию менеджмента компании, приуроченную к Дню инвестора. Во-первых, руководство компании сделало заявление о возможном SPO. Исходя из опыта подобных действий менеджмента, в зависимости от объема эмиссии и методики оценки, это транслируется в негативное влияние на оценки справедливой стоимости акций компании", — отмечает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

Для примера, в результате реализации решения группы "Сафмар", контролирующей 73,5% от акционерного капитала "М.Видео", в рамках SPO продать 13,5% акций ритейлера, или 24,3 миллиона акций, рыночные оценки справедливой стоимости в зависимости от методики оценки сократились, вероятно, на 5-15%, добавляет он.

"Во-вторых, не слишком убедительными представляются доводы менеджмента относительно того, что SPO планируется для достижения целевого роста выручки приблизительно в два раза до 2025 года. Как представляется, такой рост уже заложен в долгосрочных моделях расчета справедливой стоимости компании рынком и предполагаем органическое – на 15% в год — повышение данного показателя. Для сравнения, даже в период застоя 2013–2019 годов он составлял в среднем 22% (г/г)", — также указывает аналитик. HeadHunter отчитался о выручке по МСФО в четвертом квартале

Расписки HeadHunter Group сначала позитивно отреагировали на опубликованные данные по МСФО за прошлый год и дорожали более чем на 2%, однако позже перешли к снижению и к текущему моменту теряют 1,9%.

Также в лидерах снижения – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,71%), "Лукойла" (-2,4%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,94%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (-1,87%), акции "Яндекса" (-1,82%), АФК "Система" (-1,69%), "Новатэка" (-1,62%).

В лидерах роста – акции ТМК (+3,27%), "Магнита" (+3,2%), МКБ (+2,9%), депозитарные расписки X5 (+2,83%), акции "Русала" (+2,12%), "Обуви России" (+2,06%), НЛМК (+1,92%), Московской биржи (+1,65%), "Алросы" (+1,56%), а также акции "М.Видео" (+1,39%).

ПРОГНОЗЫ

"Отечественные оптимисты попытались воспользоваться резкой просадкой индексов накануне, но попытка эта оказалась неудачной", — констатирует Кочетков.

Краткосрочно у рынка сохраняется потенциал падения в район 3450 и 1475 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, который в ближайшие дни может быть реализован при ухудшении внешнего фона или поступлении негативных внешнеполитических сигналов, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

А Александр Арутюнян из ИК "Русс-Инвест" предполагает, что до конца недели индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 3435-3565 пунктов.