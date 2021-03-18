МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару на итогах заседания центробанка Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

По состоянию на 17.34 мск курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,3912 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3963 доллара. Курс евро к доллару опускается при этом до 1,191 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1978 доллара, курс доллара к иене — поднимается до 109,19 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,45%, до 91,85 пункта.

Инвесторы оценивают итоги заседания Банка Англии. Британский центробанк ранее в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов в месяц. Регулятор при этом отметил, что перспективы экономики, и особенно спроса и предложения, в период восстановления после пандемии коронавируса остаются неопределёнными.

Доллар тем временем продолжает укрепляться вслед за ростом доходности гособлигаций США. Так, показатель для десятилетних бумаг растет до 1,751% с 1,641% днем ранее, превысив отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

Портфельный менеджер Quilter Investors Пол Крэг (Paul Craig) считает, что центробанк применяет аналогичный с Федеральной резервной системой (ФРС) США подход в отношении сокращения денежно-кредитной поддержки. Аналитик также отметил, что британский регулятор, как и ФРС, готов допустить повышение темпов инфляции, прежде чем поднять базовую ставку.

Трейдеры тем временем продолжают также оценивать итоги заседания ФРС, которая сохранила базовую ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв по-прежнему собирается сохранять её в ближайшие три года, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех глав федеральных банков, кто ожидает ее повышения раньше. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор считает текущую монетарную политику подходящей, и рынки решили, что ФРС не видит причин сопротивляться резкому росту доходности казначейских облигаций.