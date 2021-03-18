МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в четверг вечером вследствие удорожания доллара и госдолга США, после того как утром драгметалл прибавлял в цене более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

По состоянию на 18.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,08%, или на 0,7 доллара, до 1726,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,63%, до 26,227 доллара за унцию.

Утром золото дорожало более чем на 1%, в то время как трейдеры отыгрывали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв по-прежнему собирается сохранять её в ближайшие три года, несмотря на улучшение экономических прогнозов и растущие опасения по поводу инфляции на финансовых рынках.

Теперь же стоимость золота начала корректироваться. Давление на стоимость драгметалла оказывает рост курса доллара и доходности гособлигаций США. На данный момент доходность десятилетних US Treasuries растет до максимума с января 2020 года, достигая 1,731%.

"Рост доходности и… доллара представляют собой ядерную смесь для драгоценных металлов, в частности, для золота. Это связано с тем, что издержки владения золотом, активом, который не приносит ни процентов, ни дивидендов… возрастают", — отметил аналитик Thinkmarkets.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит агентство Market Watch.