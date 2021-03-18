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Российский рынок акций снизился на смешанном внешнем фоне
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Российский рынок акций опустился в четверг по основным биржевым индексам, отыгрывая смешанный внешний фон после ощутимого падения накануне. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 18.03.2021
мосбиржа, ртс, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился в четверг по основным биржевым индексам, отыгрывая смешанный внешний фон после ощутимого падения накануне.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга опустился на 0,09%, до 3504,85 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 1488,72 пункта. Различие в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 55 копеек, до 74,19 рубля.
Накануне основные российские фондовые индексы упали на 2,28% и на 3,81% соответственно.
Цена барреля нефти марки Brent падает сейчас на 3,8%, до 65,4 доллара. Западные биржевые индексы не демонстрируют единой динамики.