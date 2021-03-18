МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился в четверг по основным биржевым индексам, отыгрывая смешанный внешний фон после ощутимого падения накануне. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга опустился на 0,09%, до 3504,85 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 1488,72 пункта. Различие в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 55 копеек, до 74,19 рубля.

Накануне основные российские фондовые индексы упали на 2,28% и на 3,81% соответственно.

Цена барреля нефти марки Brent падает сейчас на 3,8%, до 65,4 доллара. Западные биржевые индексы не демонстрируют единой динамики.