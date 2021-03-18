Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне разнонаправленно
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленным изменением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,59%, до 7,46 доллара, "Новатэка" — на 1,21%, до 196,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,18%, до 83,36 доллара, "Газпрома" — на 0,56%, до 6,09 доллара, а "Газпром нефти" — подорожали на 1,8%, до 25,5 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,1%, до 30,62 доллара, "Северстали" — на 0,05%, до 19,2 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,66%, до 29,46 доллара.
Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1,02%, до 0,99 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,03%, до 15,24 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 3,64%, до 58,2 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,59%, до 9,31 доллара, "Магнита" — увеличилась на 0,53%, до 15,7 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 4,97%, до 3,44 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210318/833267824.html