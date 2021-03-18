МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленным изменением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился на смешанном внешнем фоне

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,59%, до 7,46 доллара, "Новатэка" — на 1,21%, до 196,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,18%, до 83,36 доллара, "Газпрома" — на 0,56%, до 6,09 доллара, а "Газпром нефти" — подорожали на 1,8%, до 25,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,1%, до 30,62 доллара, "Северстали" — на 0,05%, до 19,2 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,66%, до 29,46 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1,02%, до 0,99 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,03%, до 15,24 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 3,64%, до 58,2 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,59%, до 9,31 доллара, "Магнита" — увеличилась на 0,53%, до 15,7 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 4,97%, до 3,44 доллара.