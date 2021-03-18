ВАШИНГТОН, 18 мар — ПРАЙМ. Биржи США упали по итогам четверга, NASDAQ рухнул на 3%, свидетельствуют данные торгов. Нефть падает уже более чем на девять процентов

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 23.00 мск промышленный индекс DJIA падал на 0,46% до 32862,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,48% до 3915,50 пункта, а NASDAQ упал на 3,02% до 13116,17 пункта.

Падение индексов произошло на фоне увеличения процентных ставок по американским государственным облигациям и опасений инфляции, а также восстановления рынка труда.