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https://1prime.ru/Financial_market/20210318/833268507.html
Американские биржи упали по итогам четверга
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Биржи США упали по итогам четверга, NASDAQ рухнул на 3%, свидетельствуют данные торгов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 23.00 мск промышленный индекс DJIA падал на 0,46%... ПРАЙМ, 18.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 18 мар — ПРАЙМ. Биржи США упали по итогам четверга, NASDAQ рухнул на 3%, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 23.00 мск промышленный индекс DJIA падал на 0,46% до 32862,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,48% до 3915,50 пункта, а NASDAQ упал на 3,02% до 13116,17 пункта.
Падение индексов произошло на фоне увеличения процентных ставок по американским государственным облигациям и опасений инфляции, а также восстановления рынка труда.