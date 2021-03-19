МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале утренних торгов после неопределенной динамики на открытии разворачивается вверх на фоне стабилизации рынка нефти после обвала в четверг. Акции американских технологических компаний резко снизились

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск снижался на 8 копеек – до 74,22 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 88,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов курс доллара повышался на 3 копейки, евро снижался на 2 копейки.

Стоимость нефти марки Brent с утра растет в пределах 0,1% — до 63,3 доллара за баррель. В ходе торгов четверга цена нефти обваливалась более чем на 9% — до 61,45 доллара.

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