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https://1prime.ru/Financial_market/20210319/833269957.html
Рубль разворачивается вверх после колебаний на открытии торгов
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Рубль в начале утренних торгов после неопределенной динамики на открытии разворачивается вверх на фоне стабилизации рынка нефти после обвала в четверг. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 19.03.2021
курсы валют, рубль, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале утренних торгов после неопределенной динамики на открытии разворачивается вверх на фоне стабилизации рынка нефти после обвала в четверг.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.16 мск снижался на 8 копеек – до 74,22 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 88,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
На открытии торгов курс доллара повышался на 3 копейки, евро снижался на 2 копейки.
Стоимость нефти марки Brent с утра растет в пределах 0,1% — до 63,3 доллара за баррель. В ходе торгов четверга цена нефти обваливалась более чем на 9% — до 61,45 доллара.
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