МОСКВА, 19 мар — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг отыграли потери, понесенные ранее в течение сессии, и закрылись с небольшим повышением. В среду после официального решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам на рынке золота наблюдалось ралли, тогда как доллар резко снизился. Американские биржи упали по итогам четверга

В четверг золото получило некоторую поддержку в связи со своим статусом актива-убежища, поскольку фондовый рынок США обвалился, что позволило несколько ослабить давление на котировки драгоценного металла со стороны растущей доходности американских гособлигаций.

Рост цен на золото, вероятно, был обусловлен "рыночным шумом и притоком средств в активы-убежища" на фоне падения акций технологических компаний, отметил Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.

Фондовый индекс Nasdaq Composite отметился резким снижением, поскольку скачок доходности гособлигаций США, судя по всему, вызвал очередной раунд ротации в бумаги компаний, более чувствительные к изменению экономической ситуации.

Учитывая растущую доходность долговых бумаг США, рост котировок золота может быть недолгим, считает Разакзада.

Цены на золото в первой половине дня в четверг снижались на фоне распродажи гособлигаций США, которая привела к подъему доходности бумаг более чем на 9 базисных пунктов, приблизительно до 1,73%. Рост доходности гособлигаций негативно отражается на котировках золота, поскольку увеличивает альтернативные издержки вложений в драгоценный металл, не приносящий процентного дохода.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,3%, по 1732,50 доллара за тройскую унцию, что является максимумом со 2 марта. В течение дня котировки опускались до 1716,60 доллара за унцию.

Майские фьючерсы на серебро выросли на 1,1%, до 26,35 доллара за унцию.

Озвученное в среду решение ФРС оставить процентные ставки без изменений было "весьма позитивным" для цен на золото, заявил Дэвид Рассел, директор по маркетингу в GoldCore. Эксперт отметил, что центральный банк будет реализовывать крайне мягкую денежно-кредитную политику вплоть до конца 2023 года.

Золото "пока находится в сложной ситуации, и все зависит от того, насколько агрессивной будет позиции ФРС по вопросу (смягчения) денежно-кредитной политики", сказал Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

Тем временем майские фьючерсы на медь на COMEX упали в цене на 0,3%, до 4,11 доллара за фунт, тогда как апрельские фьючерсы на платину выросли на 1,5%, до 1217,50 доллара за унцию.

Июньские фьючерсы на палладий прибавили 4,9%, закрывшись по 2662,80 доллара за унцию, что является максимумом с 27 февраля прошлого года.

Котировки палладия по итогам недели могут прибавить 13%. Ралли обусловлено опасениями по поводу предложения, поскольку ключевой производитель палладия "Норильский никель" на текущей неделе заявил, что объемы производства в 2021 году будут ниже прогнозируемых.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Нефть падает уже более чем на девять процентов