МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Твиты (сообщение в сети микроблогов Twitter) экс-президента США Дональда Трампа в в период нахождения на посту главы государства усиливали влияние новых экономических санкций на курс рубля, отмечают российские ученые в своей статье в Journal of Economic Behavior and Organization. Эксперт рассказала, когда рубль обрушит доллар на 10 процентов

Итак, авторы изучили свыше 5,5 тысячи твитов Трампа, опубликованных им с октября 2016 года по август 2018 года. Из всего массива было отобрано 296 сообщений, имеющих отношение к России.

Эксперты оценивали краткосрочное (порядка трех дней) ослабление российской национальной валюты на международном валютном рынке.

Им удалось выяснить, что те санкции против России, которые сопровождались комментариями Трампа в Twitter, "привели к более серьезным негативным последствиям для рубля по сравнению с теми, которые не вызвали значительной эмоциональной реакции американского президента".

Отмечается, что игроки финансового и валютных рынков больше реагируют на эмоциональную составляющую, которая связана с с санкциями против РФ, чем на сами санкции напрямую.