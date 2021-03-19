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Оценено влияние твитов Трампа на курс рубля
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Твиты (сообщение в сети микроблогов Twitter) экс-президента США Дональда Трампа в в период нахождения на посту главы государства усиливали влияние новых экономических санкций на... ПРАЙМ, 19.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Твиты (сообщение в сети микроблогов Twitter) экс-президента США Дональда Трампа в в период нахождения на посту главы государства усиливали влияние новых экономических санкций на курс рубля, отмечают российские ученые в своей статье в Journal of Economic Behavior and Organization.
Итак, авторы изучили свыше 5,5 тысячи твитов Трампа, опубликованных им с октября 2016 года по август 2018 года. Из всего массива было отобрано 296 сообщений, имеющих отношение к России.
Эксперты оценивали краткосрочное (порядка трех дней) ослабление российской национальной валюты на международном валютном рынке.
Им удалось выяснить, что те санкции против России, которые сопровождались комментариями Трампа в Twitter, "привели к более серьезным негативным последствиям для рубля по сравнению с теми, которые не вызвали значительной эмоциональной реакции американского президента".
Отмечается, что игроки финансового и валютных рынков больше реагируют на эмоциональную составляющую, которая связана с с санкциями против РФ, чем на сами санкции напрямую.