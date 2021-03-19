МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно снижается в начале торгов на внешнем негативе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 1,26% — до 3460,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,41% — до 1467,75 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,79% — до 62,78 доллара за баррель.