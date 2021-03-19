2021-03-19T10:06:00+03:00
2021-03-19T10:09:54+03:00
2021-03-19T10:06:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210319/833271803.html
Российский рынок акций значительно снижается в начале торгов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций значительно снижается в начале торгов на внешнем негативе, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на... ПРАЙМ, 19.03.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83242/38/832423871.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423871.jpg
https://1prime.ru/images/83242/38/832423865.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423865.jpg
https://1prime.ru/images/83242/38/832423861.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423861.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно снижается в начале торгов на внешнем негативе, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 1,26% — до 3460,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,41% — до 1467,75 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,79% — до 62,78 доллара за баррель.