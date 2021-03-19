МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги снижением на фоне распродаж на американских площадках днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций значительно снижается в начале торгов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,7%, до 3404,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,9%, до 2194,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,4%, до 28990,94 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,86%, опустившись до 3039,53 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,56%, до 6708,2 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,41%, до 29792,05 пункта.

Трейдеры обратили внимание на динамику американских фондовых рынков днем ранее. Биржи США упали по итогам четверга, NASDAQ рухнул на 3%. Падение индексов произошло при росте доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений, а также данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице в стране.

Вследствие этого мало влияния на настроения рынков оказали итоги заседания центробанка Японии. Регулятор снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Центробанк также сохранил параметры выкупа активов. Регулятор ожидает улучшения перспектив экономики Японии по мере восстановления внешнего спроса, улучшения финансовых условий и на фоне экономических мер правительства.

Эксперты также указывают на то, что на рынке происходит коррекция после недавнего роста. "Восстановление экономики идет полным ходом, и центробанки по всему миру привержены мягкой денежно-кредитной политике. Все это вместе указывает на то, что это всего лишь краткосрочная фиксация прибыли, а фундаментальные показатели фондового рынка выглядят очень сильными", — сказал агентству Блумберг управляющий активами в Tribeca Investment Partners Дзюнь Бей Лю (Jun Bei Liu).