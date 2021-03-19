МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. X5 нарастила чистую прибыль по МСФО в 2020 году

По состоянию на 11.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,02%, до 7,39 доллара, "Новатэка" — на 0,66%, до 194,9 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,15%, до 82,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,28%, до 6,01 доллара, "Газпром нефти" — на 3,33%, до 24,65 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,2%, до 30,56 доллара, "Северстали" — росла на 0,42%, до 19,28 доллара, НЛМК — повышалась на 0,14%, до 29,5 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1,52%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 0,23%, до 15,21 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,43%, до 57,95 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 0,38%, до 9,28 доллара, "Магнита" — на 1,81%, до 15,41 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,52%, до 3,5 доллара.