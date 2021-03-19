МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в пятницу, сигнализируя о возможной коррекции сегодня на американских рынках после их падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 13.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2%, до 32832 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 12856,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3918,62 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможность возобновления роста на рынках акций США после того, как днем ранее основные индексы упали, в том числе "технологичный" NASDAQ рухнул на 3%. Падение индексов произошло при росте доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений, а также данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице в стране.

"После слегка переизбыточных продаж инвесторы, как правило, зализывают свои раны, просыпаются и спрашивают: это настоящая коррекция или временное явление? Рост фьючерсов на фондовые индексы в пятницу свидетельствует о том, что инвесторы сочли это просто временным явлением", — сказал газете Wall Street Journal инвестдиректор Arbuthnot Latham & Co Грегори Пердон (Gregory Perdon).

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Трейдеры также обратили внимание на коррекционное снижение доходности гособлигаций США. Так, показатель для десятилетних бумаг опускается до 1,697% с 1,73% днем ранее. До этого показатель рос три дня подряд и в четверг превысил отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года.

"Инвесторы считают, что будет инфляция, которая, как правило, плохо сказывается на облигациях: люди, как правило, теряют деньги в условиях инфляционной обстановки при владении государственными облигациями", — пояснил Пердон.