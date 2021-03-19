МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США снижаются в пятницу, в то время как инвесторы оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) не продлевать послабления для банков, введенные в период пандемии, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на возобновившемся росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,95% — до 32549,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,01% — до 13166,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3893,81 пункта.

Накануне американские биржи упали на 0,5-3%, сильнее всех NASDAQ. Давление на индексы оказал рост доходности гособлигаций до максимума с января 2020 года и ожидания всплеска инфляции.

Ситуация в мировой экономике остается весьма неопределенной, так как приостановка использования вакцины компании AstraZeneca от коронавируса привела к волнениям на мировых рынках. При этом принятый ранее пакет стимулирования экономики США в 1,9 триллиона долларов все же склоняет инвесторов к оптимистичной оценке перспектив восстановления экономики. Фьючерсы на индексы США растут после снижения рынков днем ранее

На этом фоне ФРС США объявила в пятницу, что не будет продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств. Таким образом, действие этой антикризисной меры истечет 31 марта, и банкам может потребоваться пополнить свою "подушку безопасности" для покрытия таких активов.

"Рынки пока переваривают это, так как у банков пока еще есть время на передышку, а затем мы будем двигаться дальше и следить за тем, как банки будут реагировать с точки зрения депозитов и гособлигаций", — отметил глава Bleakley Financial Group Питер Буквар (Peter Boockvar), чье мнение приводит агентство Блумберг.