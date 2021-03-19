МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рубль прибавляет вечером в пятницу к доллару и евро на фоне повышения рынка нефти, а также — решениях и комментариях ЦБ РФ по ключевой ставке.

Смешанная динамика курсов "развивающихся валют" против доллара не дает четкого сигнала рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.30 мск снижался на 16 копеек, до 74,14 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 88,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ В НЕФТИ

Российская валюта в пятницу вечером пытается повышаться против основных резервных валют. Поддерживающим фактором выступают настойчивые попытки рынка нефти откорректировать вчерашний обвал, когда он падал в цене более чем на 9%. Цена барреля сорта Brent вечером коррекционно растет на 2,1% до 64,6 доллара, хотя в течение сессии колебания были разнонаправленными.

"Развивающиеся валюты" разнонаправленно колеблются, не давая курсу рубля четких сигналов. Западные фондовые индексы также меняются без единой динамики.

ЦБ ПОМОГ "ЯСТРЕБИНО"

ЦБ РФ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, достигнет максимума в марте и дальше пойдет на снижение. Пока же инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ остаются на повышенном уровне, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, считает регулятор.

Возвращение Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике нужно сейчас, если откладывать, потом потребуется повысить ставку сильнее, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В итоге, сразу в первые минуты после решения ЦБ повысить ставку рубль отвоевал у доллара и евро 15-20 копеек. Однако затем нефть стала снижаться, что компенсировало часть укрепления рубля. Впрочем, он до вечера удерживался в плюсе.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль укрепляется, что отчасти связано с разворотом ставки, а также с коррекцией после нескольких предыдущих падений, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"На фоне отскока в нефти в начале следующей недели мы, скорее всего, увидим продолжение роста рубля. Доллар и евро могут в понедельник потерять более 50 копеек каждый",- оценил он.

Прогнозный диапазон для курса доллара на начало будущей недели – 72-75 рубля, оценивает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций".

"Решение Банка России должно поддержать российский рубль, несмотря на общее снижение аппетита к рискованным активам", — считает он.