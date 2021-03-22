МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. При взгляде на рыночную капитализацию крупнейших российских компаний и, например, американских соцсетей Snapchat и Twitter, не говоря даже о банковских гигантах JP Morgan и Citigroup, вызывает удивление, что стоимость отечественных "голубых фишек" в основном значительно меньше.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что удешевление рубля относительно доллара, уход иностранных игроков в кризисные периоды с российского рынка акций, меньшее количество отечественных частных инвесторов по сравнению с США и Китаем повлияли на низкую капитализацию российских эмитентов относительно их зарубежных аналогов, прежде всего американских.

Впрочем, аналитики не думают, что российский рынок недооценен – акции стоят столько, сколько за них запрашивает на рынке потребитель.

"Недооцененность — понятие относительное. То, что многие российские компании стоят дешевле, если сравнивать их по отдельным рыночным мультипликаторам, факт. Но фундаментальные факторы — не основная движущая сила рынка", — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Банк России расправил ястребиные крылья

Инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин полагает, что утверждение "российский фондовый рынок недооценен" — не совсем корректно. На его взгляд, мгновенный срез спроса и предложения на любой актив в любом случае верен, поскольку определяется желаниями и стремлениями инвесторов, информацией, которой они владеют, капиталом, риск-менеджментом и так далее.

"То есть российские бумаги сейчас котируются так, потому что они действительно столько стоят на рынке", — отмечает эксперт.

САМЫЕ ДОРОГИЕ

Топ-5 по рыночной капитализации на Московской бирже в долларах выглядит следующим образом: Сбербанк (85,71 миллиарда долларов), "Роснефть" (79,12 миллиарда долларов), "Газпром" (72,02 миллиарда долларов), "Новатэк" (59,14 миллиарда долларов), "Лукойл" (57,14 миллиарда долларов).

Рыночная капитализация TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (торгуется на Московской бирже и LSE), топ-менеджмент которого заявлял в марте о том, что группа обдумывает выход на международный рынок, составляет порядка 11,6 миллиарда долларов.

В то же время, рыночная капитализация социальной сети Snapchat — 88,221 миллиарда долларов, Twitter — 53,253 миллиарда долларов, финансовых гигантов JP Morgan и Citigroup – более 481 миллиарда долларов и 154 миллиардов долларов соответственно, а одной из крупнейших нефтяных корпораций Exxon Mobil – 251,3 миллиарда долларов.

"Американские компании и банки все-таки крупнее российских. Прибыль Сбербанка из-за шока в экономике не достигла 1 триллиона рублей, прибыль JP Morgan — около 27 миллиардов долларов, Citigroup — 10 миллиардов долларов. Крупнейшая по добыче "Роснефть" зарабатывает, увы, меньше, чем Exxon Mobil", — отмечает Ващенко из "Фридом Финанс".

Сравнение Snapchat со "Сбером" – не самый лучший пример, считает аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

"Сбербанк нам, конечно, кажется вездесущим, и все-таки в США живет вдвое больше жителей, а в Китае – в десять раз больше, чем у нас, так что не следует удивляться тому, что дороже наших банков не только Snapchat, но и несколько десятков собственно банков. Капитализация JP Morgan Chase в пять раз больше, чем у Snap", — говорит аналитик.

"Суточная аудитория Snap составляет четверть миллиарда человек, по данным Statista. Это, конечно, меньше, чем 2 миллиарда у Facebook, но все-таки в разы выше, чем у лидирующих российских проектов. Например, у соцсети "ВКонтакте" та же Statista насчитывает 45 миллионов пользователей… Приходится признать, что американские социальные сети, щедро накачанные инвесторскими деньгами, захватывают рынки третьих стран фактически без боя, в то время как российский проекты ограничены, в основном, одной шестой частью суши", — отмечает Делицын.

Тут работает и обратная связь — рынок дорого оценивает Snap, компания не испытывает проблем с финансовыми ресурсами (может выгодно получить кредит, а если потребуется — продать еще немного акций на рынке), а это позволяет ей направлять ресурсы на захват рынков других стран. Можно утешать себя тем, что у нас есть "Яндекс", Mail.Ru, и "ВКонтакте", а у прижимистых европейцев нет и этого, заключает он.

Еще один эксперт "Финама" Игорь Додонов обращает внимание, что "дешевизна" российских банков относительно американских определяется в том числе и общими проблемами российской экономики, связанными с ее уязвимостью к внешним шокам (банковский бизнес сильно коррелирует с состоянием экономики) и высокой волатильностью рубля. Ну и общие санкционные риски российского рынка акций банковский сектор, естественно, не обходят стороной, добавляет он.

В то же время Додонов отмечает, что дешевизна европейских банков связана со слабостью европейской экономики, которая больше других пострадала и продолжает страдать от спровоцированного пандемией коронавируса кризиса.

Так, например, капитализация BNP Paribas – 66,1 миллиарда долларов, Nordea – 33,16 миллиарда долларов.

И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ДЕШЕВИЗНЫ

Иностранные корпорации транснациональные, в то время как российские публичные компании работают в основном на территории России и стран бывшего СССР, а на зарубежных рынках продают, как правило, не конечный продукт с высокой добавленной стоимостью, а сырье, также обращает внимание Ващенко из "Фридом Финанс". Врач посоветовал не делать ошибок в лечении постковидного синдрома

Не только эмитенты, котирующиеся на американских биржах, богаче, но и сами инвесторы: в конечном счете, рыночной экономикой управляет потребитель, а акции — тоже товар, замечает аналитик.

"На российском рынке локальных инвесторов и их денег раньше было совсем мало. Пропал однажды интерес крупных иностранных игроков (продали акции и вывели средства) — и рынок рухнул, поддерживать просто некому. Так было в 1998, 2008, 2011 годах. Дополнительный фактор — неустойчивость рубля. Иностранных инвесторов заботит доходность в иностранной, как ни странно, валюте. Слабеет рубль — продают активы, не защищенные от обесценения рубля. Индекс РТС так и не достиг уровня хотя бы 2010 года", — обращает внимание он.

Если сравнивать с другими странами, то может показаться, что они обгоняют нас в капитализации и по индикаторам, но там и система госуправления другая, и экономика, и денег домохозяйств на рынках гораздо больше, и государственных денег, поддерживающих котировки, больше в разы, отмечает Веревкин из "Алор Брокер".

"Если предположить, что через 2-3 года нас ждут реформы госуправления, экономики, то можно ожидать роста капитализации российского фондового рынка. За последние пару лет был мощный приток средств физлиц на фондовый рынок, и, если не случится большой коррекции, если их счета выживут, то они могут привести с собой еще 0,5-1 миллиона инвесторов, и так в России начнет складываться инвестиционное сообщество, культура инвестирования в бумаги компаний, которые играют важную роль на внутреннем рынке", — уверен эксперт.