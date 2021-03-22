МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс лиры по отношению к доллару упал на 17% после решения президента Турции Тайипа Эрдогана о смене главы Центробанка страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск курс доллара к лире подскакивал на 11,48%, до 8,0476 лиры за доллар. При этом ранее в ходе торгов показатель поднимался на 17%, до 8,345 лиры за доллар.

Такое падение курса турецкой валюты связано с решением президента страны об отставке главы Центробанка Наджи Агбала после того, как регулятор в четверг повысил с 17 до 19% учетную ставку. На эту должность был назначен Шахап Кавджиоглу. Как рассчитать налог на банковский вклад

До этого Эрдоган заменял главу Центробанка страны в ноябре 2020 года, после того, как турецкая лира за предыдущие два месяца обесценилась с 7,45 до 8,59 за доллар США. Агбал заменил на этом посту Мурата Уйсала, который был назначен главой Центробанка в июле 2019 года. Отставку его предшественника Мурата Четинкайя Эрдоган объяснил тем, что он не выполнял указания о снижении процентной ставки.

Кроме того, на курс лиры также влияют новости о том, что Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, соответствующий указ президента страны опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete.

Конвенция была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.