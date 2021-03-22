МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|3,85% (факт)
|16:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
|6,69 млн долл
|6,49 млн долл
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль)
|0,6%
|-3%
|18:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|20:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|Группа ПИК — День инвестора и аналитика
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.04.2021, в заочной форме)
|2,55 (1кв2019) — див-д 2019
|3 (1П2020) + 9,67 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.04.2021) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210322/833289471.html