МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник на фоне роста курса доллара по отношению к большинству других основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,49%, или на 8,38 доллара, до 1733,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,5%, до 25,663 доллара за унцию. Банк России расправил ястребиные крылья

Давление на стоимость золота в начале недели оказывает курс доллара, который растет третий день подряд. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается в понедельник на 0,1%, до 92 пункта. При этом со среды показатель вырос на 0,7%.

В конце предыдущей недели доллар укреплялся вместе с доходностью американских гособлигаций после заявления ФРС США о том, что она не будет продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств. Действие антикризисной меры истечет 31 марта.

"Привлекательность золота как средства хеджирования отсутствует, поскольку доллар кажется инвесторам более выгодным вариантом", — сказал агентству Блумберг стратег Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston).