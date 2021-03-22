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Рубль продолжает умеренно снижаться к доллару и евро вслед за нефтью
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Рубль в понедельник утром продолжает умеренно снижаться к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 22.03.2021
курсы валют, торги, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром продолжает умеренно снижаться к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 09.35 мск понедельника рос на 29 копеек — до 74,41 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 88,47 рубля,
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,57% — до 64,16 доллара за баррель.
Коррекция в ценах на нефть и ослабление валют развивающихся стран оказывают давление на рубль, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В дальнейшем аналитик ожидает стабилизации американской валюты, а к концу сессии рубль может отыграть часть потерь.
"С большой вероятностью стоит ждать, что пара доллар-рубль в ближайшее время протестирует верхнюю границу боковика на уровне 74,7, а в случае ее пробоя отправится в район следующего сопротивления – 76 рублей", — полагает Алексей Антонов из "Алор Брокер".