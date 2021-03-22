МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в начале дня мало изменится, полагают аналитики.

Противоречивые сигналы с внешних рынков не дадут направления динамике стоимости российских акций, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается отклонение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3% в диапазоне 3465-3585 пунктов, в качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3450 и 3430 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 3500 и 3530 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

Индекс Мосбиржи в начале дня может отступить ниже 3450 пунктов, однако в дальнейшем возможны попытки коррекционного восстановления и отыгрыша рынком части потерь, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Несмотря на общий негативный настрой, на рынках Китая наметился рост индексов. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия пятницы. На рынке энергоносителей наблюдается умеренное снижение, однако ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 64 долларов за баррель", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,8% на фоне роста доходности гособлигаций до максимума с января 2020 года из-за ожидания всплеска инфляции.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в пределах 0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно: шанхайский Shanghai SE Composite Index растет на 0,9%, японский Nikkei 225 упал на 2,1%. Как "борьба за госдолг" отразится на банковских вкладах россиян

Стоимость нефти теряет 0,5%, до 64,2 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается на 0,1%, до 1,1888 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ РФ

Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в пятницу под влиянием внешнего негатива и повышения ставки ЦБ РФ.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы опустился на 0,84%, до 3475,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1474,05 пункта. За прошлую неделю индексы упали на 1,82% и на 2,99%, соответственно.