МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника переходит к снижению по основным биржевым индексам, компенсировав утренние попытки отскока вверх в рамках коррекции после ощутимого падения на прошлой неделе.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,1%, до уровня 3472 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1467 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Банк России расправил ястребиные крылья

Стоимость нефти падает на 0,9%, до 63,95 доллара за баррель по марке Brent.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов прошлой пятницы опустился на 0,84%, до 3475,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1474,05 пункта. За прошлую неделю индексы упали на 1,82% и на 2,99% соответственно.