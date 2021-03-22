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Российский рынок акций с утра переходит к снижению
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Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника переходит к снижению по основным биржевым индексам, компенсировав утренние попытки отскока вверх в рамках коррекции... ПРАЙМ, 22.03.2021
россия, рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника переходит к снижению по основным биржевым индексам, компенсировав утренние попытки отскока вверх в рамках коррекции после ощутимого падения на прошлой неделе.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,1%, до уровня 3472 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1467 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти падает на 0,9%, до 63,95 доллара за баррель по марке Brent.
Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов прошлой пятницы опустился на 0,84%, до 3475,26 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1474,05 пункта. За прошлую неделю индексы упали на 1,82% и на 2,99% соответственно.