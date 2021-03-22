МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Гознак приобретает 50% плюс одну акцию АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (бренд Uniteller), будет развивать цифровые платежные сервисы и решения, говорится в пресс-релизе Гознака.

"АО "Гознак" подписало соглашение о приобретении доли в АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (АО "ПРЦ"), работающем на рынке под товарным знаком Uniteller. Заключение сделки состоялось 19 марта 2021 года. По итогам сделки АО "Гознак" приобретает 50% плюс одну акцию АО "ПРЦ", — сказано в сообщении.

Новый акционер планирует сохранить текущую команду Uniteller, а также способствовать сохранению и развитию ключевых направлений деятельности на традиционных для процессинговой компании рынках. Стороны намерены совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений. Они также рассчитывают на дополнительный синергетический эффект от объединения существующих продуктов Гознака с цифровыми платежными сервисами Uniteller. Банк России расправил ястребиные крылья

"Uniteller – крупный, зарекомендовавший себя игрок на рынке эквайринга и платежных решений. Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании – стратегически верное для обеих сторон. Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал Гознака с современными решениями Uniteller. В итоге это объединение позволит нам как выйти на новые для Гознака рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков", — прокомментировал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

Генеральный директор АО "ПРЦ" Алексей Богаткин добавил, что компания видит большой потенциал развития для обеих сторон, участвующих в сделке. "Объединение наших возможностей позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения не только на территории России, но и на международных рынках", — заключил он.