МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 46,95 копейки, составив 74,6085 рубля, свидетельствуют данные биржи. Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 74,1390 рубля за доллар.