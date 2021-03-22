МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 46,95 копейки, составив 74,6085 рубля, свидетельствуют данные биржи.

" Денежные купюры США и монеты номиналом один рубль

Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 74,1390 рубля за доллар.