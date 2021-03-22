МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мать и дитя", одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, по МСФО в 2020 году увеличилась в 1,56 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 4,333 миллиарда рублей, сообщила компания.

EBITDA компании выросла на 30% год к году и составила 6,008 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 31,4%, на 2,7 процентного пункта выше 2019 года. Одним из факторов роста, как отмечает компания, стало увеличение доли в структуре выручки московской госпитальной группы.

Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 32% в 2020 году по сравнению с 2019 годом и составил 6,515 миллиарда рублей. Капитальные затраты составили 3,904 миллиарда рублей, при этом основные инвестиции, по сообщению "Мать и дитя", были направлены на развитие подмосковном госпиталя "Лапино". Врач предупредил о всплеске смертельной болезни в России после пандемии

Долг группы по состоянию на 31 декабря 2020 года снизился на 4% по сравнению с концом 2019 года и составил 6,818 миллиарда рублей, чистый долг снизился на 17%, до 2,943 миллиарда рублей. Соотношение чистый долг к EBITDA составило 0,5x.

"Исторически компания работает с отрицательным оборотным капиталом в качестве источника дополнительного финансирования. Чистый оборотный капитал остался отрицательным — 2,203 миллиарда рублей — и составил 11,5% от выручки за 2020 год", — говорится в сообщении.

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер группы — ее основатель Марк Курцер. По данным на март 2021 года, в группу входит 42 медицинских учреждения — шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник.