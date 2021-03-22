МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,69%, до 7,44 доллара, "Новатэка" — на 0,57%, до 192,8 доллара, "Лукойла" — на 0,37%, до 81,44 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,65%, до 5,96 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,81%, до 24,8 доллара. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,12%, до 30,3 доллара, "Северстали" — на 0,66%, до 18,95 доллара, НЛМК — на 1,15%, до 29,22 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,28%, до 0,97 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,37%, до 15,31 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,69%, до 58 долларов.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,06%, до 9,1 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,52%, до 15,59 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,07%, до 3,46 доллара.