МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 22,43 копейки — до 88,6573 рубля, курс доллара — на 46,95 копейки, до 74,6085 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 35,9 копейки, составив 80,9305 рубля. Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе