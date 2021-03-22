2021-03-22T13:22:34+03:00
2021-03-22T13:22:34+03:00
2021-03-22T13:22:34+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210322/833292322.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 88,66 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 22,43 копейки — до 88,6573 рубля, курс доллара — на 46,95 копейки, до 74,6085 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 22.03.2021
валюты, торги, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 22,43 копейки — до 88,6573 рубля, курс доллара — на 46,95 копейки, до 74,6085 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 35,9 копейки, составив 80,9305 рубля.