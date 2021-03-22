МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля снижается и к доллару, и к евро в русле ослабления "развивающихся" валют из-за девальвации турецкой лиры.

При этом попытки нефтяных цен продолжить восстановление до недавних уровней поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск повышается на 24 копейки, до 74,35 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 88,69 рубля, следует из данных Московской биржи. А с утра доллар поднимался до 74,83 рубля, евро — до 88,88 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТУРЕЦКОЙ ДЕВАЛЬВАЦИИ

Российская валюта в понедельник слабеет, хотя и отошла от минимумов на фоне попыток нефтяных цен возобновить рост и вернуться на отметку 65 долларов за баррель сорта Brent.

Участники нефтяных торгов продолжают опасаться, что приостановка некоторыми странами использования вакцины от компании AstraZeneca, а также перспектива введения новых карантинных мер в Европе повлияют на восстановление экономики. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на спросе на нефть и окажет давление на ее стоимость.

Главным же фактором давления на "развивающиеся" валюты и рубль в том числе сегодня стал девальвационный провал турецкой лиры.

Центральный банк Турции в пятницу неожиданно сильно ужесточил монетарную политику (ключевая ставка была увеличена с 17% до 19%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения в районе 1 процентного пункта). Но после этого президент Турции Тайип Эрдоган уволил главу ЦБ Турции Наджи Агбала (именно после назначения которого осенью предыдущее падение курса турецкой валюты прекратилось). На эту должность был назначен Шахап Кавджиоглу.

После всего этого курс лиры по отношению к доллару упал на 17% — в понедельник доллар на форексе подскакивал до 8,48 лиры (немного не дотянув до исторического максимума в 8,59 лиры, установленного в ноябре). Сейчас доллар прибавляет 9,8%, достигая 7,92 лиры.

Остальные "развивающиеся" валюты также преимущественно слабеют к валюте США на этом фоне.

Мировые фондовые индексы и фьючерсы не демонстрируют единой динамики.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Эрдоган уволил новоиспечённого главу ЦБ за решение относительно величины ставки и назначил на этот пост последователя своей позиции, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Видимо, они вновь попробуют опровергнуть доказанную годами рыночную истину, а в это время инвесторы, население и бизнес "накажут" таких "первооткрывателей" новым обвалом лиры и турецких активов. Потерянное доверие восстановить будет очень сложно или вовсе невозможно", — считает он.

Ближайшее сопротивление росту доллара находится немного ниже уровня 75 рублей, евро – около 89,74 рубля, в свою очередь оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая негативную обстановку на развивающихся рынках, ухудшение ситуации на ключевых площадках может спровоцировать ускорение снижения рубля, и данные технические препятствия будут проверены на прочность. Также не стоит забывать о геополитическом факторе, так как на этой неделе США могут объявить новые антироссийские санкции", — считает он.

В то же время на эту неделю в России приходится пик уплаты налогов, и если санкции США на этой неделе ограничатся персональными ограничениями и дополнительными мерами против "Северного потока 2", то после краткосрочной волатильности курс вполне способен может вернутся в диапазон 73-74 рубля за доллар, заключил Полевой.