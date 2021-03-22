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https://1prime.ru/Financial_market/20210322/833294307.html
Курс евро поднялся до 89 рубля
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Курс рубля в понедельник днём несколько усиливает снижение против основных резервных валют, а евро уже тестирует уровень 89 рублей, на фоне удешевления нефти, свидетельствуют... ПРАЙМ, 22.03.2021
рубль, курсы валют, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днём несколько усиливает снижение против основных резервных валют, а евро уже тестирует уровень 89 рублей, на фоне удешевления нефти, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск повышается на 50 копеек, до 74,61 рубля, курс евро – на 70 копеек, до уровня 88,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее евро поднимался до 89,01 рубля – максимума с 5 марта.
Стоимость нефти марки Brent сползает на 0,3%, достигая 64,3 доллара за баррель.