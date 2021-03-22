МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днём несколько усиливает снижение против основных резервных валют, а евро уже тестирует уровень 89 рублей, на фоне удешевления нефти, свидетельствуют данные торгов. Банк России расправил ястребиные крылья

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск повышается на 50 копеек, до 74,61 рубля, курс евро – на 70 копеек, до уровня 88,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее евро поднимался до 89,01 рубля – максимума с 5 марта.

Стоимость нефти марки Brent сползает на 0,3%, достигая 64,3 доллара за баррель.