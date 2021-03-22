МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи на смешанном внешнем фоне, РТС колеблется недалеко от уровня предыдущего закрытия на ослаблении рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.15 мск рос на 0,39% — до 3488,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1474,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 48 копеек, до 74,59 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 88,94 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,08%, до 64,58 доллара за баррель. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Европейские биржи показывают разнонаправленную динамику.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции компании "Мать и дитя" выросли более чем на 3% на сильных финансовых результатах 2020 года, EBITDA компании увеличилась на 30%, отмечает Сергей Суверов из "Арикапитал". "Эмитент как диверсифицированная быстрорастущая медицинская компания уникален для российского фондового рынка и его акции сохраняют потенциал роста", — добавляет он.

ПИК в понедельник представила позитивные финансовые результаты по МСФО за прошлый год. Акции компании поднимаются на 1,7% — до 767,3 рубля.

Акции ПИКа могут стремиться к уровню в 790-800 рублей, в район максимумов более чем за 10 лет, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Комментарии менеджмента относительно планов на год могут помочь акциям определиться с дальнейшей динамикой, но технически помешать дальнейшему повышению может разве что близость многолетних пиков, добавляет она.

"Чистая прибыль ГК ПИК по итогам 2020 года составила 86 миллиардов рублей, что существенно превысило рыночные прогнозы. Публикация отчета группы поддержала акции остальных застройщиков. Двукратный рост активов группы во втором полугодии обусловил увеличение чистой маржи до рекордных за 20 лет 23%", — говорит Александр Осин из "Фридом Финанс". Названы выгоды для России от роста производства СПГ

Также в лидерах роста — акции ОГК-2 (2,19%), депозитарные расписки "Русагро" (2,14%), акции "М.Видео" (1,73%), "Эн + Групп" (1,38%) и акции "Обуви России" (1,37%).

В лидерах снижения — обыкновенные акции "Селигдара" (2,2%), обыкновенные акции "Мечела" (2%), акции "Сафмар финансовые инвестиции" (1,8%), акции "Газпрома" (1,39%) и акции "Энел" (1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Исход дня на рынках будет во многом зависеть от динамики нефтяных котировок, считает Кожухова из "Велес Капитала".

Российский рынок продолжит проявлять осторожность, но пока не имеет поводов для резкого снижения, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".