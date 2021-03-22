МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Перспективы экономики США, похоже, улучшаются, однако расти вместе с ней будут и процентные ставки.

Это негативно сказывается на рынке акций, оказывая давление на бумаги быстрорастущих компаний, которым инвесторы до недавнего времени отдавали предпочтение.

Одновременно с этим акции компаний, которые пережили пандемию несколько хуже, начинают расти.

Чтобы понять, почему это происходит, нужно вспомнить о двух основных элементах оценки стоимости инвестиций.

Во-первых, вам нужно подумать, какие деньги вы ожидаете получить от этих инвестиций в предстоящие годы.

Во-вторых, поскольку реальные деньги сегодня стоят дороже, чем ожидаемые деньги завтра, вам нужно применить к вашим ожиданиям ставку дисконта. Как правило, в этой роли выступает доходность 10-летних гособлигаций плюс премия за тот риск, который вы принимаете на себя. Dow Jones впервые закрылся выше 33 000

Изменения как в прогнозах роста, так и в ставке дисконта могут серьезно влиять на оценку, и это может объяснить, почему рынок акций пережил настолько жесткую встряску, указывает директор Центра финансовой экономики при Университете Джонса Хопкинса Роберт Барбера.

В прошлом году среди лидеров роста рынка фигурировали бумаги компаний, от которых инвесторы ждали сильного роста в отдаленном будущем. Пандемия не ударила по их бизнесу, а в некоторых случаях даже подстегивала продажи – например, в случае Apple, Netflix и Amazon.com.

По этой же самой причине значительные сбережения, накопленные домохозяйствами за прошедший год, в сочетании с очередным раундом господдержки могут и не улучшить перспектив роста этих компаний, когда пандемия завершится. Их бизнесам, возможно, грозит даже некоторая коррекция.

Акции этих компаний страдают в этом году, в то время как доходность 10-летних гособлигаций достигла 1,73% – и, похоже, продолжит расти, если долгожданное восстановление все-таки произойдет.

Чтобы понять причину, можно рассмотреть оценку компании, которая, как ожидается, будет увеличивать свою прибыль на 20% в год в течение следующих 25 лет. Допустим, что сейчас она зарабатывает 1 доллар на акцию, и инвесторы применяют 6%-ную ставку дисконта к будущей прибыли.

Стандартный анализ по методу дисконтированного денежного потока позволяет оценить эту будущую прибыль в 182 доллара. Теперь представьте, что доходность 10-летних гособлигаций повысилась на 2 п. п., а ставка дисконта для будущих прибылей в результате возросла до 8%. Оценка этой прибыли падает примерно до 129 долларов.

Если взять более посредственную циклическую компанию – допустим, производителя, чья прибыль колеблется вместе с экономикой в целом, и от которого инвесторы в последнее время ждут 5%-ного долгосрочного роста. При ставке дисконта в 6% его будущая прибыль оценивается примерно в 22 доллара.

Теперь представьте, что восстановление экономики подталкивает вверх доходности гособлигаций, и ставка дисконта увеличивается до 8%. Однако укрепление экономики заставляет инвесторов улучшить их долгосрочные ожидания по росту компании до 8% — не обязательно потому, что именно ее долгосрочные перспективы улучшились, а потому, что ускорение роста усиливает оптимизм.

Теперь ожидаемая стоимость будущей прибыли этой компании составляет уже 25 долларов.

Циклические компании, которые можно отнести к этой категории, – промышленные конгломерата, ретейлеры, производители капитального оборудования, авиакомпании – гораздо многочисленнее той горстки крупных компаний, которая определяла динамику фондового рынка в прошлом году. Переворот на рынке, возможно, только начинается.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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