МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном растут в понедельник вследствие снижения доходности гособлигаций, которая ранее подскочила до максимума с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,01%, до 32623,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,72%, до 13310,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,35%, до 3926,2 пункта. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

Рост доходности гособлигаций оказывает давление на стоимость акций. Теперь же, когда подскочивший до максимума с января 2020 года показатель начал корректироваться, фондовые индексы начали расти. Показатель для десятилетних бумаг опускается до 1,693% с 1,73% в предыдущий день торгов. До этого показатель рос четыре дня подряд и превысил отметку в 1,7% впервые с конца января 2020 года. Если смотреть на недельную динамику, то показатель растет уже семь недель подряд.

"Недавний необузданный рост доходности облигаций останется самым значимым фактором влияния на фондовые рынки в ближайшем будущем", — приводит агентство Блумберг мнение президента Sevens Report Тома Эссе (Tom Essaye), который также отметил, что стимулирование экономики и ее восстановление, а также продолжение вакцинации останутся позитивными факторами для роста стоимости акций.

Тем временем Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) обнародовала данные, согласно которым количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале упало на 6,6% по сравнению с показателем января — до 6,22 миллиона при прогнозе падения только на 3%.