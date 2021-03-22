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Курс доллара дешевеет к основным мировым валютам
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Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в понедельник к вечеру, инвесторы обращают внимание на статистику недвижимости США, свидетельствуют... ПРАЙМ, 22.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в понедельник к вечеру, инвесторы обращают внимание на статистику недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1926 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1903 доллара, курс доллара к иене снижался до 108,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 91,91 пункта.
Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале уменьшилось на 6,6% по сравнению с показателем января, хотя прогнозировалось снижение на 3%.
Последующая макростатистика теперь может также повлиять на курс доллара. Так, в четверг станет известна окончательная, третья оценка динамики ВВП страны за прошлый год. По первой и второй оценкам экономика США снизилась на 3,5%, но в четвертом квартале — выросла на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) по второй оценке, по первой — на 4%.