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https://1prime.ru/Financial_market/20210322/833295821.html
Российский рынок акций закрылся разнонаправленно
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Российские фондовые индексы закрыли основные торги понедельника без единой динамики на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 22.03.2021
рубль, российский рынок акций, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские фондовые индексы закрыли основные торги понедельника без единой динамики на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника вырос на 0,4% — до 3489,07 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,44% — до 1467,62 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск рос на 98 копеек — до 75,09 рубля, курс евро — на 1,37 рубля, до 89,59 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,8% — до 64,48 доллара за баррель.