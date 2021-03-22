МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российские фондовые индексы закрыли основные торги понедельника без единой динамики на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника вырос на 0,4% — до 3489,07 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,44% — до 1467,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск рос на 98 копеек — до 75,09 рубля, курс евро — на 1,37 рубля, до 89,59 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,8% — до 64,48 доллара за баррель.