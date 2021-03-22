ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном выросли в понедельник на снижении доходности гособлигаций, которая ранее подскочила до максимума с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,32%, до 32731,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,23%, до 13377,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,70%, до 3940,59 пункта.

В ходе торгов на трейдеров оказывали влияние утечки в СМИ о готовящемся инфраструктурном законопроекте на 3 триллиона долларов, но Белый дом назвал эти утечки "преждевременными".