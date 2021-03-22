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https://1prime.ru/Financial_market/20210322/833296954.html
Биржи США выросли на падении доходности госдолга
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Фондовые индексы США в основном выросли в понедельник на снижении доходности гособлигаций, которая ранее подскочила до максимума с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 22.03.2021
биржи сша, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном выросли в понедельник на снижении доходности гособлигаций, которая ранее подскочила до максимума с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 23 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,32%, до 32731,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,23%, до 13377,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,70%, до 3940,59 пункта.
В ходе торгов на трейдеров оказывали влияние утечки в СМИ о готовящемся инфраструктурном законопроекте на 3 триллиона долларов, но Белый дом назвал эти утечки "преждевременными".